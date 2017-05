TURBO ROCK LE 25 Mai 2017

INTRO

FIREWIND « S. k. g. »

STANDING OVATION

LIONVILLE A World Of Full « Bring Me Back Our Love » 4’45

LES NEWS DU FRONT

ACCEPT Stayin’ A Life(90) « Princess Of The Dawn » 7’49

VINNIE APPICE DIO The Last In Line(85) « On Night In The City » 5’15

NEWS MAY 2017(OU LE CADDIE DU METALLEUX)

ANDY JAMES Exodus « Victory » 4’54

THE DEAD DAISIES Live & Louder « Midnight Moses » 5’30

ON THE ROAD AGAIN PART. I

DEATH ANGEL Relentless Retribution(10) « Opponents At Sides » 6’21

HELLOWEEN Master Of The Rings(94) « Sole Survivor » 4’33

FEED BACK BULLY ON ROCKS IV

BLACK RIVER SONS Run Like Hell(17) « Run Like Hell » 4’43

SCREAMIN’ EAGLES Stand Up & Be Counted(15) « Streets Of Gold » 4’09

77 Nothing’s Gonna Stop Us(15) « Tonight » 3’33

THE NEW ROSES Dead Man’s Voice(16) « Whiskey nightmare » 3’42

STANDING OVATION

LIONVILLE A World Of Full « A World Of Fools » 4’18

UNCLE’S NO² CABAS

NASTY CRÜE Rock & Roll Nation(13) « Rock & Roll Nation » 3’44

DOMINE Dragon Lord(99) « Blood Brothers Fight » 4’49

MOTÖRHEAD Motörizer(08) « Teach You How To Sing The Blues » 3’05

RHAPSODY Dawn Of Victory(00) « The Bloody Rape Of Titans » 6’24

CHICKENHOUSE She’s A Lady(06) « Three In A Bed » 3’45

ON THE ROAD AGAIN PART. II

THE CHRIS SLADE TIMELINE AC/DC Rock Or Bust(14) « Rock The Blues Away » 3’24

TRUST Répression Dans L’Hexagone(92) « Le Matteur » 4’12

STANDING OVATION

LIONVILLE A World Of Full « All I Want » 4’35

HOMMAGE : THE HARD ROCK YEARS OF HMMA(BACK TO THE PAST) PART.I

ABBYGAIL Electric Lady(17) « Electric Lady » 3’33

BACKWATER Backwater(15) « Someday » 4’17

CRYSTAL BALL Deja Voodoo(16) « Deja Voodoo » 4’04

SHAKRA High Noon « High Noon » 5’06

STANDING OVATION

LIONVILLE A World Of Full « Livin’ On The Edge » 4’15

HOMMAGE : THE HARD ROCK YEARS OF HMMA(BACK TO THE PAST) PART.II

SIDEBURN Eight(17) « No More Room In Hell » 3’33

THE TREATMENT Generation Me(16) « Bloodsucker » 4’43

ZODIAC Grain Of Soul(16) « Animal » 5’01