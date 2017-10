LA CHARTE DE RADIO PLUS

RADIO PLUS est adhérente au SNRL

Syndicat National des Radios Libres

La SNRL regroupe des radios libres, indépendantes, laïques, attachées aux Droits de l’Homme et attentives à l’environnement. Elles sont plurielles et pluralistes.

Radio Plus accepte la communication marchande mais dans un esprit respectueux de l’auditeur et également de l’animateur radio en diffusant les spot promotionnels uniquement 5 mn avant certains « top horaire »

La radio respecte scrupuleusement la déontologie des journalistes et œuvrent au rayonnement culturel en permettant l’expression la plus large des artistes de leur bassin d’écoute. Radio Plus à un statut associatif, (association comunic) , un fonctionnement démocratique et un financement cohérent avec le fait qu’elles n’ont pas de but lucratif.

Les radios adhérente au SNRL , sont solidaires entre elles et constituent des communautés de travail permettant à chacune de remplir au mieux sa mission.

DES RADIOS LIBRES, INDEPENDANTES ET LAIQUES

Les associations membres du SNRL sont fidèles à l’esprit initial de la lutte pour la libération des ondes. Elles constituent des médias interactifs qui se destinent à la communication sociale et à l’éducation populaire.

Elles sont indépendantes du pouvoir politique local, régional ou national et refusent d’être l’organe d’expression d’un parti. Elles ne peuvent avoir aucun lien de subordination avec une puissance financière, une entreprise économique ou autre tant au niveau des organes de pouvoir de chaque radio que par le truchement de leur financement. Elles respectent la croyance et les choix philosophiques de leurs adhérents et de leurs auditeurs appartenant aux diverses communautés du bassin d’écoute mais elles ne font pas de prosélytisme religieux et elles ne sont pas sous la tutelle d’une institution confessionnelle.

DES RADIOS PLURIELLES ET PLURALISTES

Les radios adhérentes sont plurielles sur le plan social, communautaire et culturel. Elles sont un lieu de rencontre et d’échange pour les différentes classes sociales, générations et communautés du bassin d’écoute.

Sur le plan politique, nétant pas l’expression d’un seul parti elles doivent pratiquer le pluralisme et l’expression de tous dans le cadre fixé par la loi.

DES RADIOS HUMANISTES ET ATTENTIVES A L’ENVIRONNEMENT

La radio et ses émissions sont attachées au respect de la dignité de l’homme, de la femme et de l’enfant. Cette attention est universelle et prend donc en compte la condition humaine sur l’ensemble de la planète. Elles soutiennent les efforts de tous ceux qui se battent contre l’intolérance, le racisme et les diverses exclusions ainsi que de ceux qui militent pour les Droits de l’Homme. Les radios adhérentes affirment le droit l’existence de toutes les communautés du bassin d’écoute et permettent leur expression. Elles rejettent avec vigueur les discours qui visent à marginaliser ou exclure certaines d’entre elles et en particulier le racisme, œuvrant ainsi à la convivialité.

Les radios appuient aussi le travail de tous ceux qui veulent protéger notre environnement ainsi, bien sûr, que de ceux qui se battent pour sauver notre planète des risques qu’elle encourt.

LES FINANCEMENTS DE LA RADIO

La radio cherche régulièrement différente formes de financements pour un objectif de communication :

C’est à l’opposé des entreprises commerciales qui utilisent le créneau de la communication pour la réalisation de leurs profits. Le financement de nos radios répond à différents critères qui en font l’efficacité. Radio Plus souhaite que soient rémunérés les services qu’elle rend.

Elle dois bénéficier de toutes les aides auxquelles elles a droit.

Elle peut assumer une logique commerciale dans le cadre prévu par la loi en ce qui concerne les radios éligibles aux fonds d’aide : messages d’intérêt collectif, campagnes d’intérêt général, petites annonce et dédicaces, messages publicitaires. Cette diversité et cette complémentarité des ressources permet de garder une certaine indépendance par rapport à chacun des financeurs et font que la fidélité à sa mission reste l’objectif et l’argent un moyen.

UN FONCTIONNEMENT DEMOCRATIQUE POUR LES RADIOS

Les radios choisissent comme forme d’organisation juridique « l’association loi 1901 ».

NOS RADIOS SONT SOLIDAIRES ENTRE ELLES

La SNRL est la première concrétisation de la volonté des radios d’unir leurs forces. Cette solidarité se manifeste face aux autorités compétentes, ministres, CTA, CTR etc. Elle existe aussi par rapport à nos divers partenaires. Enfin, elle doit permettre d’améliorer les moyens de chacun grâce à l’effort de tous.

DES RADIOS RESPECTUEUSES DE LA DEONTOLOGIE DES JOURNALISTES

Nos radios se veulent des medias alternatifs. Pour jouer ce rôle, les journalistes, bénévoles ou professionnels, respectent les règles de déontologie de leur profession. Ils sont attachés à la pluralité des sources, ils ne lancent pas une information sans en avoir vérifié la consistance. Ils ne portent pas crédit aux rumeurs, ils ne propagent pas des informations portant atteinte à la vie privée ou à la dignité d’une personne. Ils rejettent la logique « des scoop au taux d’écoute », la diffamation et la manipulation. Ils sont motivés uniquement par la volonté d’informer honnêtement leurs auditeurs.

DES RADIOS SOUCIEUSES DU RAYONNEMENT CULTUREL

Elles s’insèrent dans le tissu local et social comme éléments essentiels de l’affirmation et du développement de la culture. Loin de rechercher le « top 50 », elles veulent promotionner les créateurs et interprètes encore méconnus et être un début d’alternative aux programmeurs des grands medias commerciaux. Elles donnent la préférence aux artistes locaux et aux courants minorisés, soutenant la production de toutes les communautés de leur bassin d’coute. Elles veulent être des lieux de découvertes de talents nouveaux et participer ainsi à l’éclosion du paysage culturel de demain. Elles laissent aux commerciaux le soin de prostituer un art transformé en simple faire-valoir des messages publicitaires.