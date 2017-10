TURBO ROCK LE 12/10 WELCOME TO BULLY ON ROCKS !

FIREWIND « S. k. g. » 4’50

DRUID’S SEQUENCE PART. I

GIANT Promise Land(10) « Plenty Of Love » 4’41

EVERGREY Hymns For The Broken(15) « King Of Errors » 5’40

JARED JAMES NICHOLS Last Chance(17) « Last Chance » 2’49

FIREBALL MINISTRY Remember The story(17) « Back On Earth » 5’03

GAMMA RAY Land Of The Free(17) « Heavy Metal Mania » 4’49

ON THE ROAD AGAIN PART. I

ABBYGAIL Electric Lady(17) « Backdoor Man » 3’41

ALICE COOPER Dragon Town(01) « Sex, Death & Money » 3’38

DIRKSCHNEIDER U. D. O. Mission N°

STANDING OVATION

CHOIX DE PATRICK

ON THE ROAD AGAIN PART. II

HELLOWEEN Keeper Of The Seven Keys Part. I(06) « Halloween »

TESTAMENT Brotherhood Of The Snake(16) « Brotherhood Of The Snake » 4’15

STANDING OVATION

CHOIX DE PHILIPPE

STANDING OVATION

CHOIX DE PATRICK

ON THE ROAD AGAIN PART. III

TRUST Repression(80) « Monsieur Comédie » 3’25

STANDING OVATION

CHOIX DE PHILIPPE

DRUID’S SEQUENCE PART. II

REVOLUTION SAINTS Light In The dark(17) « Don’t Surrender » 4’09

HEAVEN & EARTH Hand To Kill(17) « Walk Away » 3’54

LA. GUNS The Missin’ Peace(17) « Don’t Bring A Knife To A Gunfight » 3’46

SANTA CRUZ Bad blood Risin'(17) « Voice Of The New Generation » 3’22

MASTERPLAN Pumkings(17) « Music » 7’27