TURBO ROCK LE 11/05 SPECIALE BULLY ON ROCKS 4

INTRO

FIREWIND « S. k. g. »

LES NEWS DU FRONT

MISTER BIG Live(92) « Green-Tinted Sixties Mind » 4’00

ON THE ROAD AGAIN PART. I

HELLOWEEN Master Of The Rings(94) « Why » 4’12

UNCLE’S NO² CABAS PART. I

EDENBRIDGE Solitaire(10) « Come Undone » 4’11

MANOWAR Sign Of The Hammer(84) « Guyana(Cult Of The Damned) » 7’06

RED DRAGON CARTEL Red Dragon Cartel(14) « Shout It Out » 3’57

STANDING OVATION

BULLY ON ROCKS 4

THE NEW ROSES Dead Man’s Voice(16) « Whisky Nightmare(Bonus Track) » 3’42

THE NEW ROSES Without A Trace(13) « Devil’s Toy » 3’19

PHILIPPE

ON THE ROAD AGAIN PART. II

METALLICA Master Of Puppets(86) « Welcome Home(Sanatorium) » 6’27

QUEENSRYCHE Empire(90) « Hand On Heart » 5’33

STANDING OVATION

BULLY ON ROCKS 4

77 Nothing’s Gonna Stop Us(15) « She Makes Me » 3’34

77 High Decibels(11) « High Decibels » 4’12

PHILIPPE

THE METAL YEARS OF THE HMMA(BACK TO THE PAST) PART. I

ABBYGAIL Electric Lady(17) « Electric Lady » 3’33

BACKWATER Backwater(15) « Someday » 4’17

CRYSTAL BALL Deja Voodoo(16) « Deja Voodoo » 4’04

STANDING OVATION

BULLY ON ROCKS 4

SCREAMIN’ EAGLES « From The Flames » 4’17

SCREAMIN’ EAGLES « Stand Up & Be Counted » 4’09

PHILIPPE

THE METAL YEARS OF THE HMMA(BACK TO THE PAST) PART. II

SHAKRA High Noon « High Noon » 5’06

SIDEBURN Eight(17) « No More Room In Hell » 3’33

THE TREATMENT Generation Me(16) « Bloodsucker » 4’43

ZODIAC Grain Of Soul(16) « Animal » 5’01

STANDING OVATION

BULLY ON ROCKS 4

BLACK RIVER SONS « Run Like Hell » 4’47

BLACK RIVER SONS « The Fixer » 4’37

PHILIPPE

UNCLE’S NO² CABAS PART. II

NASTY CRUE Rock & Roll Nation(13) « Rock & Roll Nation » 3’45

DOMINE Dragon Lord(99) « Blood Brothers Fight » 4’49

MOTÖRHEAD Motörizer(08) « Teach You How To Sing The Blues » 3’05