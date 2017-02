TURBO ROCK LE 02 Février 2017

https://www.facebook.com/Abbygailtheband/videos/1590810094269280/

OVERTURE

FIREWIND « S. k. g. »

STANDING OVATION

ABBYGAIL Electric Lady(17) « Backdoor Man » 3’43

LES NEWS DU FRONT

GEOFF NICHOLLS BLACK SABBATH Tyr(90) «

SINNER Touch Of Sin(85) « Born To Rock » 4’00

ON THE ROAD AGAIN PART.I

ANTHRAX State Of Euphoria(88) « Antisocial » 4’27

DREAM THEATER Awake « 6,00 » 6’31

EPICA Requiem For The Indifferent(12) «

THE LAST ONES OUT OF THE OVEN OF JANUARY PART.I

KROKUS Big Rocks(Neil Young 1989)(17) « Rockin’ In The Free World » 3’49

ST JAMES Resurgence(17) « The Road » 3’25

XANDRIA Theater Of Dimensions(17) « Call Of Destiny » 4’17

STEPHEN PEARCY Smash(17) »I Can’t Take It » 2’48

BOREALIS World Of Silence(17) « Midnight City » 6’15

FRONTBACK Heart Of A Lion(17) « Liar » 4’02

STANDING OVATION

ABBYGAIL Electric Lady(17) «Abby » 6’32

ON THE ROAD AGAIN PART.II

GLENN HUGHES Burnin’ Japan Live « I Got Your Number » 4’17

MIKE TRAMP WHITE LION Pride(87) « Lonely Nights » 4’14

THE LAST ONES OUT OF THE OVEN OF JANUARY PART. II

GENOCIDE Too Long(35th Anniversary Remastered Edition)(17) « If This Is Really Love » 3’43

VALHALLA LIGHTS My Gracious Highway(17) « Darker Side Of Love » 3’30

SWEET MARY JANE Winter In Paradise(17) « Fire In Your Eyes » 4’32

WHITE RAVEN In The Forest(17) « Life » 4’22

KROKUS Big Rocks(17) « The House Of The Risin’ Sun (Animals) » 3’49

GOTTHARD Silver(17) « Tequila Symphony N° 5 »4’12

STANDING OVATION

ABBYGAIL Electric Lady(17) «Dyin’ Petal » 4’08

ON THE ROAD AGAIN PART.III

ROCK AGAINST CANCER N°2 SCORPIONS World Wide Live « Blackout » 3’40

SONATA ARTICA Stones Grow Her Name(12) « I Have A Right »

TRUST Répression(80) « Saumur » 5’45

ZZ TOP Recycler(90) « My Head’s In Mississippi »

THE LAST QUARTER OF AN HOUR

STICKY BOYS This Is Rock & Roll(12) « The World Don’t Go Round » 4’46

DAMN YANKEES Come Again(16) « Come Again » 5’40

TOTO Live In Cipenhagen(10) « Stay Away » 5’01