Plateau radio Faites l’ESS », pour découvrir l’« économie autrement en direct le samedi 25 novembre sur radio plus

L’Agglomération soutient le développement de l’économie sociale et solidaire, et participe chaque année au Mois de l’ESS en mobilisant ses acteurs. Elle va plus loin encore cette fois… Rendez-vous à Houdain à la fin du mois !

L’objectif est de réunir en un même lieu les acteurs du territoire, afin que vous découvriez l’ESS concrètement. Utilité sociale, coopération, ancrage local… Ces mots ne vous parlent pas vraiment ? Alors venez voir de vous-même qui sont ces acteurs – et ils sont nombreux ! – et ce qu’ils font au quotidien ! Ateliers, conférences, expositions… seront organisés autour de trois thématiques phares : consommer, agir et entreprendre.

Consommer autrement

Ici, vous rencontrerez Les Fées Terroir lors d’un atelier culinaire ou le Caféméléon avec des jeux sur l’agriculture bio, tandis qu’Artisans du Monde s’attachera à faire découvrir le commerce équitable, quand le Secours populaire de Noeux-les-Mines vous dira tout sur l’anti-gaspi. Des agriculteurs du territoire proposeront également leurs produits en vente directe.

Agir autrement

De nombreux acteurs seront mobilisés pour vous sensibiliser au fameux « DIY » (« Do It Yourself », faites-le vous-mêmes) et à la récup’, ou comment faire ses produits de beauté soi-même, fabriquer des jeux pour enfants, des photophores de Noël, personnaliser ses vêtements ou ses vieux meubles.

Entreprendre autrement

Venez donc rencontrer en personne ces nouveaux venus, ou profiter des « coachings », ateliers ou apéros-débat. Des témoignages et échanges qui vous donneront peut-être envie de vous lancer ! Vous l’avez compris, il y a du monde qui fourmille d’idées pour faire de l’économie autrement, venez à sa rencontre ! C’est gratuit, et ça fait du bien !

Innovez au « Creative Lab »

Cet atelier, animé par l’Agglo, durant les deux jours à Houdain, vous permettra de réfléchir à des problématiques de la vie quotidienne, faire émerger des solutions et pourquoi pas des projets de création d’activités. Les trois idées les plus innovantes seront récompensées ! Infos et Inscriptions : deveco@bethunebruay.fr