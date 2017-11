TURBO ROCK LE 9 Novembre 2017

INTRO

FIREWIND « S. k. g. » 4’50

STANDING OVATION

SONS OF APOLLO Psychotic Symphony « Comin’ Home » 4’23

ON THE ROAD AGAIN PART. I

ABBYGAIL Electric Lady(17) « Backdoor Man » 3’43

ANGRA Rebirth(01) « Millennium Sun » 5’11

THE DRUID’S SEQUENCE PART. I

GRIMGOTTS Lions Of The Sea(17) « Golden Shores » 5’11

VANDENBERG’S MOONKINGS MkII(17) « Angel In Black » 3’40

MADAM X Monstrocity(17) « Monstrocity » 3’53

UNCLE’S NO² CABAS

ABRAMIS BRAMA Nothin’ Changes(03) « Know You’re Lying » 3’50

SIDEBURN Evil Or Devine(15) « When Darkness Calls » 6’18

UNSUN The End Of Life(08) « Whispers » 3’33

STANDING OVATION

SONS OF APOLLO Psychotic Symphony « Signs Of The Time » 6’43

ON THE ROAD AGAIN PART. II

DIRKSCHNEIDER U. D. O. Dominator(09) « The Bogeyman » 4’04

EVANESCENCE Anywhere But Home(04) « Bring Me To Life » 4’44

EXTREME Pornograffitti (90) « Decadence Dance » 6’50

MOLLY HATCHET Devil’s Canyon(96) « Never Say never » 3’47

REPORT LES NOEUROCKEENNES

SPIRIT Ni Dieux Ni Maîtres(16) « Rouge Sang » 4’34

THE DRUID’S SEQUENCE PART. II

WARRIOR Day Of The Evil(17) « Pray » 4’11

STORMBRINGER Born A Dyin’ Breed(17) « Dyin’ Breed » 4’19

BONAFIDE Flames(17) « Under Your Spell » 7’41

STANDING OVATION

SONS OF APOLLO Psychotic Symphony « Alive » 5’06

ON THE ROAD AGAIN PART. III

THE CHRIS SLADE TIMELINE AC/DC Live92) « Whole Lotta Rosie » 4’30

XANDRIA Salome(07) « Salome » 6’11

THE DRUID’S SEQUENCE PART. III

Y & T Live At The Mystic(00) « Winds Of Change » 7’29

STEVE LUKATHER Transition(13) « Creep Motel » 5’46

DAVID GILMOUR Live at Pompeï(17) « Comfortably Numb » 9’59

BRITISH MUSEUM

SAXON Killin’ Ground(01) « Dragon’s Lair » 3’41

JUDAS PRIEST Angel Of Retribution(04) « Deal With The Devil » 3’55

IRON MAIDEN « Prowler » 4’07

STANDING OVATION

SONS OF APOLLO Psychotic Symphony « Lost In Oblivion » 4’28