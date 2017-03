TURBO ROCK LE 9 mars 2017

INTRO

FIREWIND « S. k. g. »

STANDING OVATION

OVERLAND Contagious « Easy On Me » 4’20

LES NEWS DU FRONT

HAREM SCAREM Mood Swings « Saviors Never Cry » 4’14

ON THE ROAD AGAIN PART.I

ANTHRAX Spreadin’ The Disease(85) « Armed & Dangerous » 5’43

BLACKBERRY SMOKE Holdin’ On The Roses(15) « Holdin’ On The Roses » 3’16

DEEP PURPLE The Anthology(85) « Highway Star » 6’07

UNCLE’S NO² CABAS PART. I

UNTIL RAIN Anthem To Creation(13) « Livin’ Hell » 5’17

WHITE WIDOW Crossfire(14) « Too Many Tears » 4’37

RAINBOW Long Live Rock & Roll(87) « Gates Of Babylon » 6’46

HARDLINE Human Nature(17) « Fightin’ The Battle » 5’09

STANDING OVATION

OVERLAND Contagious « Intoxicated » 4’06

ON THE ROAD AGAIN PART.II

HELLOWEEN Master Of The Rings(94) « Perfect Gentleman » 3’54

BETIZ FEST ARCH ENEMY Khaos Legion(11) « No Gods, No Masters »4’15

MIKE TRAMP WHITE LION Fight To Survive « Broken Heart »

ROCK AGAINST CANCER SCORPIONS Lovedrive(79) « Holidays » 6’32

UNCLE’SNO² CABAS PART. II

RUNNIN ‘WILD Detah Or Glory(89) « Tortuga Bay » 3’17

RADIO EXILE Radio Exile(15) « Soulfire » 4’19

SOLEFALD World Metal Kosmopolis Sud(45) « Bububu Bad Beuys » 4’21

STANDING OVATION

OVERLAND Contagious « Back Where I Belong » 3’59

ON THE ROAD AGAIN PART.III

STATUS QUO If You Can’t Stand The Heat(78) « Let Me Fly »

THE CHRIS SLADE TIMELINE AC/DC Rock Or Bust « Rock Or Bust » 3’30

THUNDER Backstreet Symphony(90) « Girl’s Goin’ Out Of Her Head » 4’18

TRUST Trust(83) « Le Pouvoir & La Gloire » 3’34

NOS CHERS DISPARUS

RONNIE JAMES DIO Maxi Rock & Roll Children « We Rock »(Live At Spectrum Coliseum Of Philadelphia)

MOTÖRHEAD Maxi Killed By Death « Killed By Death » 4’39

PHIL LYNOTT Maxi Nineteen « Nineteen » 5’29

THE WHO KEITH MOON The Best Of The Last Ten Years(64-74) « My Generation » 3’15

STANDING OVATION

OVERLAND Contagious « Unforgivin’ World » 4’25