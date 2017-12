TURBO ROCK LE 30 Novembre 20017

INTRO

FIREWIND « S. k. g. » 4’50

STANDING OVATION

EPICA The Solace System « The Solace System » 4’30

ON THE ROAD AGAIN PART.I

ALICE COOPER Trash « Bed Of Nails »

LE CADDIE DU METALLEUX

SERENITY Lionheart « United » 4’07

RAM Rod « On Wings Of No Return » 3’55

ELVENKING Secret Of The Magick Grimoire « Draugens Maelstrom » 4’25

EV’SANE Autopsy Of My Soul « Wait To See » 4’01

STANDING OVATION

EPICA The Solace System « Fight Our Demons » 4’30

ON THE ROAD AGAIN PART.II

IAN PAICE DEEP PURPLE The Anthology « Highway Star »

INGLORIOUS Inglorious(16) « Until I Die » 5’59

IRON MAIDEN Seventh Son Of A Seventh Son « Moonchild »

LE ROCK & METAL FEST DYNASTY KISS Alive II(77) « Detroit Rock City »

THE DRUID’S SEQUENCE I

RAINTIMES Raintimes(17) « Forever Gone » 5’46

LUCIFE WAS Mornin’ Star(17) « Sea Of Sleep » 4’49

HOUSTON III(17) « Road To Ruin » 4’28

THE JEFF HEALEY BAND Get Me Some(00) « Which One » 3’56

PRETTY BOY FLOYD Public Enemies(17) « We Got The Power » 4’18

STANDING OVATION

EPICA The Solace System « Architect Of Light » 5’21

ON THE ROAD AGAIN PART.III

SEPTIC FLESH Orphidian Wheel(13) « Razor Blades Of Guilt » 5’00

THERION Deggial(00) « Enter Vril-Ya » 6’39

UNCLE’S NO² CABAS

MOTÖRHEAD Buenos Aires Sacrifice(95) « Metropolis » 3’49

PLASMATICS Put Your Love In Me(02) « Sex Junkie » 3’09

MÖTLEY CRÜE Shout At The Devil(83) « Look That Kill » 4’08

FOREVER SLAVES Tales For Bad Girls(08) « Larmes & Roses » 4’23

STANDING OVATION

EPICA The Solace System « Wheel Of destiny » 5’52

THE DRUID’S SEQUENCE II

SUPERSONIC BLUES MACHINE West Of Flushin’, South Of Frisco(16) « Runnin’ Whiskey(feat. B. Gibbons) » 2’41

THE DEAD DAISIES Live & Louder(17) « Long Way To Go(live) » 4’44

STONE BROKEN All In Time(16) « Let Me Go »

STYPER Fallen(15) « Pride » 4’32

TAROT Crows Fly Back(15) « Crows Fly Back » 6’31