TURBO ROCK LE 26 Octobre 2017

INTRO

FIREWIND « S. k. g. » 4’50

ON THE ROAD AGAIN PART. I

ABBYGAIL Electric Lady(17) « Pink Cadillac » 4’20

ANGRA Rebirth(01) « Judgement Day »

STANDING OVATION

BROTHER FIRETRIBE Sunbound « Indeible Heroe » 3’51

LE CADDIE DU METALLEUX PART. I

ENSLAVED E « Twisted Lobotomy » 4’57

MOONSPELL 1755 « Evento » 4’44

BEAST IN BLACK Berseker « Blind & Frozen » 5’00

SAMAEL Hegemony « Angel Of Wrath » 3’30

UNCLE’S NO² CABAS PART. I

GIANT Time To Burn(92) « Get Used To It » 4’52

CETI Ghost Of The Universe(11) « Break Of Spell » 6’40

SYMFONIA In Paradisium(11) « Come By The Hills » 5’01

GREG CHAISSON It’s About Time(94) « Blues For Rev. Willy G. » 4’27

ON THE ROAD AGAIN PART. II

EXTREME Pornograffitti(90) »

FM Tough It Out(89) « Tough It Out »

STANDING OVATION

BROTHER FIRETRIBE Sunbound « Last Forever » 3’53

LE CADDIE DU METALLEUX PART. II

JARED JAMES NICHOLS Black Magic « Last Last Chance » 2’48

CYRHA Letters To Myself « Karma » 3’29

TRAVELIN’ JACK Commencing « Keep On running »

TOOTHGRINDER Phantom Amour « The Shadow » 4’04

AVANT-PREMIERE

BLACK BART III « Paix Ici Bas Tovarich » 4’39

ON THE ROAD AGAIN PART. III

METALLICA Metallica(91) « Enter Sandman » 5’29

MOLLY HATCHETT Devil’s Canyon(96) »

STANDING OVATION

BROTHER FIRETRIBE Sunbound « Restless Heart » 4’33

ON THE ROAD AGAIN PART. IV

TOTO Hydra(79) « Lorraine » 4’46

TRUST Trust(83) « Le Pouvoir & La Gloire »

UNCLE’S NO² CABAS PART. II

ELIS Catharsis(09) « Core Of Life » 4’08

JAY GORDON & BLUES VENOM Woodchoppers Ball(15) « Pain » 6’23

VENOM Black Metal(82) « Teacher’s Pet » 4’45

SCAR SYMMETRY Symmetric In Design(05) « Dominion » 3’26

STANDING OVATION

BROTHER FIRETRIBE Sunbound « Give Me Tonight » 3’44