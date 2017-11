TURBO ROCK LE 23 Novembre 2017

BYE BYE MALCOM !

AC/DC Powerage(78) « Sin City » 4’45

INTRO

FIREWINS « S. k. g. » 4’50

STANDING OVATION

VUUR In This Moment We Are Free -Cities « The Martyr & The Saint »(Beirut) 5’35

ON THE ROAD AGAIN PART. I

BULLY ON ROCKS NITROGODS Nitrogods(12) « Demolition Inc. » 3’24

LE CADDIE DU METALLEUX PART. I

HELLOWEEN Pumpkins United « Pumpkins United » 6’19

CAVALERA CONSPIRACY Psychosis « Insane » 3’34

THE DRUID’S SEQUENCE DEDIEE : HOMMAGE A MALCOM YOUNG

AC/DC BACKTRAX

« Dirty Deeds Done Dirt Cheap » 5’10 (Sydney Fest 30/1/77)

« Live Wire » 5′05 (Hammersmith Odeon London 2/11/79)

« High Voltage » 9’01 (Live Somewhere …)

« Let There Be Rock » 7’31 (Capital Center, LandoverMD 21/12/81)

STANDING OVATION

VUUR In This Moment We Are Free -Cities « Days Go By »(London)

ON THE ROAD AGAIN PART. II

KREATOR Gods Of Violence(17) « Gods Of Violence » 5’51

LE CADDIE DU METALLEUX PART. II

TRUST Hellfefst 2017 « Au Nom De La Race » 3’47

VANDENBERG’S MOONKINGS MkII « Tightrope » 3’58

UNCLE’S NO² CABAS

SARAYA Saraya(89) « Back To The Bullet »3’58

TAROT Crow Fly Back(07) « Ashes To The Stars » 5’25

AMON AMARTH Sutur Rising(11) « Destroyer Of The Universe » 3’41

SECRET SPHERE Mistress Of The Shadowlight(99) « Dawn Of Time + Age Of Wizard »

STANDING OVATION

VUUR In This Moment We Are Free -Cities « Save Me »(Istanbul) 5’05

ON THE ROAD AGAIN PART. III

TOTO Kingdom Of Desire(92) « Never Enough » 5’45

TRUST Répression(80) « Le Mitard » 5’14

LE CADDIE DU METALLEUX PART. III

GALACTIC COWBOYS Long Way Back To The Moon » 3’18

ALMANAC Kingslayer « Losin’ My Mind » 4’35

THE DRUID’S SEQUENCE 2

METALLICA Harwired …To Self-Destruct(16) « Now That We’re Dead » 6’59

KORITNI Game Of Fools(09) « Game Of Fools » 4’01

CHILDREN OF BODOM A Tribute To Scorpions(00) « Don’t Stop At The Top » 3’25

JUDAS PRIEST Point Of Entry (81) « Desert Plains » 4’35

U. F. O. Lights Out(77) « Electric Phase » 4’17

STANDING OVATION

VUUR In This Moment We Are Free -Cities « Reunite »(Paris) 4’39