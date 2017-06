TURBO ROCK LE 22 Juin (ça fait beaucoup !!!)

INTRO

FIREWIND « S. k. g. »

STANDING OVATION

RAGDOLL Back To Zero « Back To Zero + Shine » 6’22

LES NEWS DU FRONT

DEF LEPPARD Adrenalize(92) « Let’s Get Rocked »4’56

ALICE COOPER The Last Temptation(94) « Lost In America »

SAXON Solid Ball Of Rock(90) « Requiem(We Will Remember) » 5’16

ON THE ROAD AGAIN PART. I

ABBYGAIL Electric Lady(17) « Gimme Another Shot » 3’15

EPICA Requiem For The Indifferent(12) «

MELTIN’ POT PART. I

ADRENALINE MOB We The People(17) « Chasin’ Dragons » 4’09

BEAST BLANCO Live Fast Die Loud(13) « Bloodshot » 3’34

CHICKEN FOOT Best + Live(17) « Big Foot » 3’47

STANDING OVATION

RAGDOLL Back To Zero « The World You Gave Us » 4’08

ON THE ROAD AGAIN PART. II

METALLICA Metallica(91) « Nothin’ Else Matters » 6’29

QUEENSRYCHE Empire(90) « Empire » 5’07

RAISMES FEST U. F. O. Strangers In The Night(78) « Love To Love » 8’04

UNCLE’S NO² CABAS

THE LAZYS The Lazys(15) « Show Me What You’re Made Of » 3’06

BLIND GUARDIAN Imagination Other Side(95) « The Script Of My Requiem » 6’54

LUCA TURILLI King Of The Nordic Twilight(99) « Legend Of Steel » 5’21

SHEAVY Celestrial Hi-Fi(00) « What Up Mr Zero? » 3’40

OUTWORLD Outworld(06) « The Never » 6’34

STANDING OVATION

RAGDOLL Back To Zero « Love On The Run » 3’19

MELTIN’ POT PART. II

FATES WARNING Awaken The Guardian Live(17) « The Apparition » 5’57

FOREIGNER Alive & Rockin'(12) « Juke Box Heroe Whole Lotta Love » 15’12

GILMORE (Super) Ego(17) « Disconnect » 4’55

MELTIN’ POT PART. III

GREAT WHITE Full Circle(17) « Big Time » 5’45

JORN LANDE Life On Death Road(17) « Hammered To The Cross » 5’29

NITROGODS Roadkill Bbq(17) « Did Jesus Turn Water Into Beer? » 4’27

STANDING OVATION

RAGDOLL Back To Zero « Rewind Your Mind (live) » 4’22

MELTIN’ POT PART. IV

PRIMAL FEAR Angels Of Mercy(Live In Germany)(17) « Rulebreaker » 4’40

SECRET SPHERE The Nature Of Time(17) « The Calling » 5’30

SHADOWMAN Secrets & Lies(17) « Contagious » 3’25