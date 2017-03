TURBO ROCK LE 2 Mars 2017

INTRO

FIREWIND « S. k. g. »

STANDING OVATION

HARDLINE Human Nature « Where Will We Go From Here » 4’31

LES NEWS DU FRONT

SUMMER BREEZE FEST OVERKILL Feel The Fire(85) « Hammerhead »

ON THE ROAD AGAIN PART. I

ABBYGAIL Electric Lady(17) « Somethin’ Wrong In My Head(acoustic version) »

GUNS & ROSES Live In The U. S. A.(90) « Paradise City » 6’28

THE LAST ONES OF FEBRUARY PART. I

TOKYO MOTOR FIST Tokyo Motor Fist(17) « Put Me To Shame » 3’46

STRIKER Striker(17) « Desire(bonus track) » 5’26

LIONVILLE AWorld Of Fools(17) « Paradise » 4’29

UNCLE’S NO² CABAS PART. I

OCTAVIA SPERATI Grace Submerged(07) « Don’t Believe A Word » 3’07

VERA CRUZ Skin & Teeth & Nails(12) « Open Your Eyes » 3’57

TONK Ruby Voodoo(12) « Snake Eyes » 4’09

THE FORGOTTENS OR THE UNKNOWNS PART. I

PHIL CAMPBELL & THE BASTARDS Phil Campbell & The Bastard(16) « No Turnin’ Back » 4’08

BALLBREAKER Daddy Long Legs(09) « It’s The Whiskey Talkin' » 4’18

STANDING OVATION

HARDLINE Human Nature « Nobody’s Fool » 4’13

ON THE ROAD AGAIN PART. II

IAN PAICE DEEP PURPLE Nobody’s Perfect « Black Night » 6’06

PHIL RUDD BAND AC/DC Live(92) « T. N. T. » 3’48

THE LAST ONES OF FEBRUARY PART. II

SNOW WILD BLOOD Once Upon A Fairytale(17) « Shadows Of Our Yesterday » 5’42

UNRULY CHILD Can’t Go Home(17) « Someday Somehow » 4’26

JR. BLACKMORE Destructive Mania(17) « Red Dirt Devils » 4’25

UNCLE’S NO² CABAS PART. II

MOTORJESUS Electric Revelation(13) « Resurection Man » 4’22

MAVERICK Break It Up(15) « You’re Must Come With Me » 3’22

THE FORGOTTENS OR THE UNKNOWNS PART. II

NEAL SCHON Vortex(15) « Talk To Me » 8’26

STYX Brave New World(99) « Everythin’ Is Cool » 5’19

STANDING OVATION

HARDLINE Human Nature « In The Dead Of The Night » 5’27

ON THE ROAD AGAIN PART. III

SONATA ARTICA Reckonin’ Night(04) « Don’t Say A Word »

ULI JON ROTH SCORPIONS Fly To The Rainbow(74) « Speedy’s Coming » 3’32

ZZ TOP Eliminator « I Got The Six(Gimme Your Nine) » 2’52

THE LAST ONES OF FEBRUARY PART. III

CRYSTAL VIPER Queen Of The Witches(17) « I Fear No Evil » 4’46

BURNT OUT WRECK Swallow(17) « She’s A Dirty Love » 4’00

STANDING OVATION

HARDLINE Human Nature « Fightin’ The Battle » 5’09