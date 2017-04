TURBO ROCK LE 13 Avril 2017

INTRO

FIREWIND « S. k. g. »

STANDING OVATION

CATUS Black Dawn « Mama Bring It Home » 4’05

ON THE ROAD AGAIN PART. I

BONFIRE Strike Ten(01) « Strike Back » 4’54

LE CADDIE DU ETALLEUX

ULTRA VOMIT Panzer Surprise « Kammthar » 3’34

THE DEAD DAISIES Live & Louder « We’re An American Band »(Grand Funk Railroad/Live) 3’29

SINNER Tequila Suicide « Tequila Suicide » 3’14

DECOUVERTE

MISS AMERICA BAND One Minute Before Glory « One Minute Before Glory » 4’33

STANDING OVATION

CATUS Black Dawn « Dynamite » 5’09

ON THE ROAD AGAIN PART. II

MIKE PORNOY’S SHATTERED FORTRESS FAITH NO MORE The Real Thing(89) « From Out Of Nowhere » 3’22

TRAVEL THROUGH TIME PART. I

SUZI QUATRO Can The Can(73) « Can The Can » 3’37

STATUS QUO Quo(74) « Slow Train » 7’54

SKYCLAD Emerald(16) « A Bellyfull Of Emptiness » 3’35

METALLIC TRAVEL PART. I

ROYAL THUNDER Wick(17) « Wick » 5’07

SHAKRA Life Tales – The Ballads(17) « Anybody Out There » 3’25

LULLACRY Be My God(01) « Damn You » 3’12

STANDING OVATION

CATUS Black Dawn « The Last Goodbye » 4’35

ON THE ROAD AGAIN PART. III

W.A. S. P. The Crimson Idol(92) « The Invisible Boy » 5’13

UNCLE’S NO² CABAS

STEELHEART Steelheart(90) « Can’t Stop Me Lovin’ You » 5’07

MASTERPLAN MkII(07) « Lost & Gone » 2’59

RHAPSODY OF FIRE Triumph Or Agony(06) « Heart Of The Darklands » 4’11

DANGER DANGER Revolve(09) « Ghost Of Love » 4’51

EUROPE Last Look Of Eden(05) « Mojito Girl » 3’44

STANDING OVATION

CATUS Black Dawn « Walk A Mile » 4’39

TRAVEL THROUGH TIME PART. II

NAZARETH Close Enough For Rock & Roll(76) « Telegram » 7’54

TRUST Soulagez Vous Dans Les Urnes(06) « Medley(Préfabriqués + L’Elite + Bosser Huit Heures) » 8’06

JOE SATRIANI Super Colossal(06) « Movin’ On » 4’05

METALLIC TRAVEL PART. II

KORITNI Game Of Fools(09) « Game Of Fools » 4’01

CRYSTAL EYES Chained(08) « The Fire Of Hades » 5’53

HUMAN FORTRESS Raided Land(14) « Child Of War » 3’45