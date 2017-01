TURBO ROCK LE 19 Janvier 2017

https://palaceoftheking.bandcamp.com/album/valles-marineris

https://www.facebook.com/TURBOROCK62/

INTRO

FIREWIND « S. k. g. »

STANDING OVATION

PALACE OF THE KING Valles Marineris « Let The Blood Run Free »4’52

LES NEWS DU FRONT

KROKUS Rock The Block « Mad World » 3’58

M.S. G. Rock Will Never Die(84) « Doctor Doctor » 4’50

HOUSE OF LORDS Demons Down « Johnny’s Got A Mind Of His Own » 3’44

SUMMER BREEZE MEGADETH Youthanasia « Elysian Fields » 4’03

BONFIRE Fuel To The Flames(90) « Break Down The Walls » 5’10

NIGHTRANGER Feedin’ Off The Mojo(95) « D’Ya Feel like I Do/Tomorrow Never Knows » 4’54

AXXIS Back To The Kingdom(00) « Flashback Radio » 3’55

STANDING OVATION

PALACE OF THE KING Valles Marineris « Sick As A Dog » 5’18

ON THE ROAD AGAIN PART. I

ANTHRAX Spreadin’ The Disease(85) « Madhouse » 4’17

BATTLE BEAST Battle Beast(13) « Golden Age + Kingdom » 6’57

DREAM THEATER Awake « Innocence Faded » 5’43

UNCLE’S NO² CABAS

DIAMOND HEAD Lightnin’ To The Nation(80) « It’s Electric » 3’38

ARTROSIS In Nomine Noctis(01) « The Request » 5’25

OCTAVIA SPERATI Winter Enclosure(05) « Intro + Lifelines Of Deths » 6’27

ON THE ROAD AGAIN PART. II

EPICA Requiem For The Indifferent(12) « Storm The Sorrow » 5’12

GLENN HUGHES Burnin’ Japan Live » Lady Double Dealer » 3’46

IN FLAMES Subterranean(03) « Timeless + Biosphere » 6’57

MIKE TRAMP WHITE LION Pride(87) « Hungry » 3’53

STANDING OVATION

PALACE OF THE KING Valles Marineris « The Bridge Of The Gods » 3’39

ON THE ROAD AGAIN PART. III

SONATA ARTICA Stones Grow Her Name(12) » Losin’ My Insanity » 4’03

STATUS QUO If You Can’t Stand The Heat(78) « Again& Again »

THUNDER Back Street Symphony(90) »Distant Thunder » 4’57

TRUST L’Elite(79) « L’Elite » 3’57

ZZ TOP Eliminator(83) « Got Me Under Pressure » 3’59

X-FILES SESSIONS

ANVIL Metal On Metal(82) « Jackhammer » 3’33

MAINEAXE Shout It Out(84) « Steel On Steel » 7’41

RAVEN Rock ‘Till you drop(81) « Over The Top » 3’53

RIOT FireDown Under(81) « Feel The Same » 4’21

STANDING OVATION

PALACE OF THE KING Valles Marineris « Empire Of the Sun » 3’09