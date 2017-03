Vos offres d’emploi – du 13 au 27 mars

Voici les offres d’emploi diffusées sur les ondes de Radio Plus diffusées du 13 au 27 mars, avec le concours de notre partenaire Passeport Forma.

Préparateur de commandes secteur La Chapelle d’Armentières (59)

Société spécialisée dans la vente de produits de textile en ligne, recherche un Préparateur de commandes H/F.

Les missions : Prélèvement d’articles en rayon et mise en bacs sur chariots rangement en Rayon et découpage de cartons ou d’articles pour l’alimentation de la préparation des commandes.

Profil: Poste demandant beaucoup de minutie.Vous êtes expérimenté en préparation de commandes, disponible en horaire d’équipe 6h/13h10 et 13h30/20h40 travail du lundi au samedi en 35h avec un jour de repos.

Vous présentez une première expérience en logistique sur des opérations de prélèvement et/ou emballage.

Horaires postés.

Permis B requis.

Contact : passeportow@gmail.com ou 03 21 64 47 50

Préparateur de commandes vocal/CACES 1 secteur La chapelle d’Armentières (59)

Société spécialisée en commerce de boissons, recherche un Préparateur de commandes H/F vocal.

Les missions : Réceptionner les marchandises, les produits et contrôler la conformité de la livraison.

Effectuer le prélèvement de produits selon les instructions de préparation de commande et constituer les colis, lots, … Charger les colis et les acheminer en zone d’expédition, de stockage ou de production.

Renseigner les supports de suivi de commande et transmettre un état des produits détériorés et du matériel défectueux Nettoyer et ranger la zone de travail (matériel, accessoires, …)

Le profil : Vous présentez une première expérience en préparation de commandes. La connaissance de la préparation en vocale est un atout. Vous disposez du permis caces 1 obligatoirement.

Travail du lundi au samedi avec un jour de repos tournant dans la semaine.

charges lourdes.

Contact : passeportow@gmail.com ou 03-21-64-47-50.

Agent de tri du linge – Bailleul (59)

Société spécialisée en blanchisserie industrielle recherche un Agent de tri du linge H/F.

Les missions : En tant qu’opérateur machine, vous êtes chargé de trier le linge. Travail répétitif nécessitant une bonne résistance physique ( tirer le drap ) et une bonne résistance à la chaleur.

Le profil :Vous possédez idéalement une expérience en blanchisserie industrielle ou avez travaillé sur une chaîne de production horaires 7h/15h en temps partiel essentiellement au démarrage, puis à la semaine.

Contact : passeportow@gmail.com ou 03-21-64-47-50

Préparateur de commandes CACES 1

Pour entreposage de produits alimentaires de la grande distribution ;

Les missions : Réaliser des opérations de prélèvement et de stockage, transfert de charges en utilisant le chariot caces 1 et le voice speaking. Travail dans le frais et le froid.

Le profil: Vous possédez impérativement une expérience en préparation de commandes idéalement dans le milieu de l’alimentaire; Vous êtes titulaire du caces 1 et la connaissance de la commande vocale est un plus.

Horaires en 12h30/20h fixes, travail le samedi impératif . Véhicule indispensable.

Contact : passeportow@gmail.com ou 03-21-64-47-50