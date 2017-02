TURBO ROCK LE 9 Février 2017

OVERTURE

FIREWIND « S. k. g »

STANDING OVATION

CRUZH Cruzh « In’n Out Love » 4’20

LES NEWS DU FRONT

LE DOWNLOAD FEST SLAYER Show No Mercy(83) « The Antechrist »

OVERKILL Feel The Fire(85) « Rotten To The Core »

ON THE ROAD AGAIN PART. I

BATTLE BEAST Steel(12) « Armageddon Clan » 5’01

DEEP PURPLE Perfect Strangers(84) « Knockin’ At Your Backdoor » 7’00

REPORT EPICA/POWER WOLF/BEYOND THE BLACK

BEYOND THE BLACK Songs Of Love & Death(15) « Halellujah » 5’22

EPICA The Acoustic Principle(16) « Beyond The Good, The Bad & The Ugly » 4’30

STANDING OVATION

CRUZH Cruzh « First Cruzh » 3’25

ON THE ROAD AGAIN PART. II

GUNS & ROSES Appetite For Destruction(87) « Welcome To The Jungle » 4’34

IN FLAMES Soundtracks To Your Escape(04) « The Quiet Place » 3’45

LE CADDIE DU METALLEUX PART. I

DANKO JONES Wild Cat « My Little Rock & Roll » 3’44

CHROME MOLLY Hoodoo Voodoo « Can’t Be Afraid Of The Dark » 4’59

TAGADA JONES La Peste & Le Cholera « La Peste & Le Cholera » 4’06

UNCLE’S NO² CABAS PART. I

STAGE DOLLS Alwzys(10) « Always » 3’39

AFTER FOREVER Remagine(05) « Only Everything » 6’36

PAUL GILBERT Acoustic Samouraï(03) « Dancin’ Queen » 3’31

STANDING OVATION

CRUZH Cruzh « Survive » 3’56

ON THE ROAD AGAIN PART. III

STATUS QUO If You Can’t Stand The Heat(78) « Long Legged Linda » 3’29

THUNDER Backstreet Symphony(89) «

TRUST Repression(80) « Mr Comédie » 3’25

LE CADDIE DU METALLEUX PART. II

KOZH DALL DIVISION Kozh Dall Division « The Night » 4’18

INVIDIA As The Sun Sleeps « Feed The Fire » 3’42

EX DEO The Immortal Wars « The Rise Of Hannibal » 4’50

PYOGENESIS A Kingdom To Disappear « I Have Seen My Soul » 4’44

UNCLE’S NO² CABAS PART. II

KELLY KEELING Risin’ On The Snake(05) « Risin’ On The Snake » 3’30

KORITNI Welcome To The Crossroad(12) « Sometimes »6’58

SIDEBURN Evil Or Divine(12) « Evil Ways »4’38

STANDING OVATION

CRUZH Cruzh « Hard To Get » 5’04