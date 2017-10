TURBO ROCK LE 5 Octobre 2017

INTRO

FIREWINDS « S. k. g. » 4’50

STANDING OVATION

HEAT Into The Great Unknown « Bastard Of Society » 3’50

ON THE ROAD AGAIN PART. I

ACCEPT Russian Roulette(85) « T. V. War »

PAT MC MANUS MAMA’S BOYS Growin’ Up The Hard Way(87) « Waitin’ For A Miracle »5’01

LE CADDIE DU METALLEUX PART. I

SIDEBURN Eight « Call Me A Doctor » 3’10

DEAD CROSS Dead Cross « Grave Slave » 2’01

NICKELBACK Feed The Machine « Feed The Machine » 4’58

DECAPITATED Anticult « Earth Scar » 4’59

UNCLE’S NO² CABAS PART. I

GARY MOORE Corridor Of Power(03) « Don’t Take Me For A Loser » 4’17

MOTORMORPHOSIS A Tribute To Motörhead Part. I(01) « Torment : Ace Of Spades » 2’31

ELIAS T. HOTH Wratch Widower(12) « The Road Out Of Hell » 6’14

GRAVE DIGGER The Last Supper(05) « Hell To Pay » 3’48

STANDING OVATION

HEAT Into The Great Unknown « Shit City » 3’52

ON THE ROAD AGAIN PART. II

EPICA Requiem For The Indifferent(12) »

LACUNA COIL Ark Adrenalize(12) « Trip The darkness » 3’14

THE CHRIS SLADE TIMELINE AC/DC Let There Be Rock(77) « Hell Ain’t A Bad Place To Be » 4’20

LE CADDIE DU METALLEUX PART. II

BLIND GUARDIAN Live Beyond The Spheres « Mirror, Mirror » 5’00

RAGE Seasons Of The Black « Blackened Kharma » 4’42

DIE APOKALYPTISCHEN REITER Der Rote Reiter « Wir Sind Zurück » 4’01

UNCLE’S NO² CABAS PART. II

MAGNUM Escape For The Shadow Garden Live 2014(15) « Dance Of The Black Tatoo » 5’52

NIGHTWISH Once At Dynamo(05) « Phantom Of The Opera » 4’50

SAVATAGE Gutter Ballet(89) « Gutter ballet » 6’21

JOAN JETT & THE BLACKHEARTS Unvarnished(13) « Soulate The Strangers » 3’12

STANDING OVATION

HEAT Into The Great Unknown « Blind Leads The Blind » 3’23

ON THE ROAD AGAIN PART. III

TOTO The Seventh One(88) « Say Away » 5’31

W.A. S. P. Live In The Raw(87) « Wild Child » 6’02

LE CADDIE DU METALLEUX PART. III

MASTERPLAN Pumpkings « The Chance » 3’52

REX BROWN Smoke On This… « Train Song » 2’41

TAU CROSS Pillar Of Fire « Deep State » 5’09

STANDING OVATION

HEAT Into The Great Unknown « Do You Want It? » 4’04