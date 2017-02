TURBO ROCK LE 23/2 WELCOME TO SUMERIA !

INTRO

FIREWIND « S. k. g. »

LES NEWS DU FRONT

UNRULY CHILD Unruly Child(92) « Criminal » 3’49

ON THE ROAD AGAIN PART.I

CHILDREN OF BODOM Halo Of Blood(13) « Waste Of Skin » 4’17

DEEP PURPLE Slaves & Masters(90) « King Of Dreams » 5’30

THE LAST ONES OF FEBRUARY PART. I

EVANESCENCE Lost Whispers(17) « If You Don’t Mind » 2’57

EDENBRIDGE The Great Momentum(17) « The Moment Is Now » 4’19

UNCLE’S NO² CABAS PART. I

SLAYER Live In Wacken 2014(15) « Black Magic » 3’51

TOTENTANZ Cztowiek(14) « Wladza » 3’14

STANDING OVATION

SUMERIA Nos Lames & Nos Vices(16) « Assassin » 4’56

ALAIN NINE INCH NAILS The Fragile(99) « Somewhat Damaged » 4’31

ON THE ROAD AGAIN PART.II

HELLOWEEN The Dark Side(00) « Beyond The Portral + M. Torture » 4’13

KREATOR Live In Wacken 2014(15) « Phantom Antichrist » 4’38

THE LAST ONES OF FEBRUARY PART. II

PLACE VENDÔME Close To The Sun(17) « Welcome To The Edge » 4’30

ELECTRIC GUITARS Rock & Roll radio(17) « Splinter » 4’55

STANDING OVATION

SUMERIA Nos Lames & Nos Vices(16) « Requiem » 4’51

BERTRAND SMASHIN’PUMPKINS Adore(98) « Pug »(version live de Mai 2000) 4’17

ON THE ROAD AGAIN PART.III

THE CHRIS SLADE TIMELINE AC/DC Live(92) « Highway To Hell » 3’53

TRUST Répression(80) « Au Nom De La Race » 3’24

THE LAST ONES OF FEBRUARY PART. III

CRYSTAL VIPER Queen Of The Witches(17) « I Fear No Evil » 4’46

BURNT OUT WRECK Swallow(17) « She’s A Dirty Love » 4’00

STANDING OVATION

SUMERIA Nos Lames & Nos Vices(16) « Les Damnés » 6’16

FRED NO ONE IS INNOCENT Propaganda(15) « Djihad Propaganda » 4’37

THE FORGOTTENS OR THE UNKNOWNS

BALLBREAKER Daddy Long Legs(09) « It’s The Whiskey Talkin' » 4’18

NEAL SCHON Vortex(15) « Talk To Me » 8’26

STYX Brave New World(99) « Everythin’ Is Cool » 5’19

STANDING OVATION

SUMERIA Nos Lames & Nos Vices(16) « Urios » 4’41

OLIVIER RUSSIAN CIRCLES(Post Rock/Post Metal U. S. formé en 2004) Guidance(16) « Vorel » 5’30

UNCLE’S NO² CABAS PART. II

TESTAMENT Dark Roots Of Earth(12) « Powerslave » 6’51

THE DILINGER ESCAPE PLAN Option Paralysis(10) « Chinese Whispers » 4’07

STANDING OVATION

SUMERIA Nos Lames & Nos Vices(16) « Nouveau Sciècle » 5’11

TONY OPETH Blackwater Park(01) « The Leper Affinity » 10’23