TURBO ROCK LE 23 Mars 2017 WELCOME TO ABBYGAIL !

Les Voila !!!

les ABBYGAIL avec la sortie de leur CD aujourd’hui ELECTRIC LADY

Luke ==> guitare

Guillaume ==> guitare

Pascal ==> basse

Bertrand ==> Chant

avec la participation d’Amandine ==> Chant (AMARTIA) something wrong in your head

Vince / Anthony ==> Batterie

INTRO

FIREWIND « S. k. g. »

STANDING OVATION

ABBYGAIL Electric Lady(17) »

BERTRAND (influence)

LES NEWS DU FRONT

EDGUY Mandrake(01) « All The Clowns » 4’49

ON THE ROAD AGAIN PART. I

BLACKBART Blackbart(09) « Voodoo » 3’49

THE NEWS PART. I

ONE DESIRE One Desire(17) « Do You Believe? » 4’26

ATHLANTIS Chapter IV(17) « Our Life » 4’23

DEEP PURPLE Time For Bedlam(17) « Time For Bedlam » 4’36

STANDING OVATION

ABBYGAIL Electric Lady(17) »

LUC (influence)

ON THE ROAD AGAIN PART. II

FIVE FINGERS DEATH PUNCH Got Your Six(15) « Question Everything » 5’11

THE GUESTS OF DORDMUND The Last Part

OZZY OSBOURNE(83) »Paranoïd » 3’15

SCORPIONS(83) « Can’t Get Enough » 6’07

MICHAËL SCHENKER GROUP(83) « Doctor, Doctor » 8’07

STANDING OVATION

ABBYGAIL Electric Lady(17) »

GUILLAUME (influence)

ON THE ROAD AGAIN PART. III

QUEENSRYCHE Operation Mindcrime(88) « Eyes Of A Stranger » 6’38

THE DEAD DAISIES Revolucion(15) « Get Up, Get Ready » 5’17

THE NEWS PART. II

HOUSE OF LORDS Saint Of The Lost Souls(17) « Oceans Divide » 4’21

KXM Scatterbrain(17) « Big Sky Country » 4’38

SAMMY BERELL Passion dreams(17) « Star » 3’39

STANDING OVATION

ABBYGAIL Electric Lady(17) »

PASCAL (influence)

ON THE ROAD AGAIN PART. IV

W.A. S. P. The Crimson Idol(92) « Arena Of Pleasure » 4’06

ZZ TOP Recycler « My Head’s In Mississippi »

THE ELDERS

MERGING FLARE Reverence(11) « Carved In Stone » 3’19

BLACK VALENTINE Slingshot Rebels(16) « Invisible » 3’23

METALLICA Harwired… To Self-Destruct(16) « Now That We’re dead » 6’59

STANDING OVATION

ABBYGAIL Electric Lady(17) »

ANTHONY (influence)