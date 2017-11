TURBO ROCK LE 2/11 HAPPY BIRTHDAY JEAN-CLAUDE !

INTRO

FIREWIND « S. k. g. » 4’50

STANDING OVATION

CETI Snake Of Eden « Edge Of Madness » 4’01

THE SMALL CADDIE OF THE METALLEUX

KAYASS KORP Manifeste Pour Une Tyranie Bienveillante « M. Djin » 4’36

DRIVE BY WIRE The Whole Shebang « Kerosine Dreams » 4’03

ON THE ROAD AGAIN PART. I

ACCEPT Stayin’ A Life(90) « Breaker » 3’40

ANVIL Hard & Heavy(81) « Hot Child » 4’10

BULLY ON ROCKS VI LITTLE CAESAR Little Caesar(90) « Drive It Home » 4’27

FIFTY SIX HERE IS THE DRUID PART. I

MOONSPELL 1755(17) « Evento » 4’44

BAD ENGLISH Backlash(10) « Straight To Your Heart » 4’04

GRAND MAGUS Triumph & Power(14) « The Naked & The Dead » 3’02

STANDING OVATION

CETI Snake Of Eden « 2027 » 4’22

UNCLE’S NO² CABAS

TRIUMPH Never Surrender(86) « All The Way » 3’45

THE JACKSON STONE BAND Risin’ High(04) « Take Me Back » 5’34

VIVA What The Hell Is Goin’ On(81) « Little Rock Tonight » 3’37

THRASHBACK Night Of The Sacrifice(15) « Under The Hammer » 4’17

ON THE ROAD AGAIN PART. II

EPICA Requiem For The Indiferent(12) « Deter The Tyrant » 6’38

HELLOWEEN Keeper Of The Seven Keys Part. I : Expanded Edition(06) « I’m Alive » 3’23

LES NOEUROCKEENNES SPIRIT Hommes Ou Diables(13) « Hommes Ou Diables » 6’17

FIFTY SIX HERE IS THE DRUID PART. II

JEFF SCOTT SOTO Retribution(17) « Dedicate To You » 6’10

TREAT Coup De Grâce(10) « Tangle Up » 4’07

INGLORIOUS II(17) « I Don’t Need Your Loving » 3’57

STANDING OVATION

CETI Snake Of Eden « Fire & Ice » 4’22

ON THE ROAD AGAIN PART. III

THERION Live Gothic(08) « Rise Of Sodom & Gomorrah » 6’47

FIFTY SIX HERE IS THE DRUID PART. III

WITHIN TEMPTATION & TARJA The Brightest Voïd(16) « Paradise » 5’18

SWETT & LYNCH Unified(17) « Make Your Mark » 4’06

PRIMAL FEAR Best Of Fear(17) « The Man » 6’10

STANDING OVATION

CETI Snake Of Eden « Fire & Tears » 3’25

FIFTY SIX HERE IS THE DRUID PART. IV

APPICE Sinister(17) « War Cry » 4’02

LOVERBOY Wildside(95) « Can’t Get Much Better » 4’04

PINK CREAM 69Headstrong(17) « Shame(Live) » 5’57