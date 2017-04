TURBO ROCK LE 20 Avril 2017

INTRO

FIREWIND « S. k. g. »

STANDING OVATION

HÜRLEMENT La Mort Sera Belle « Pavillon Noir » 5’08

LES NEWS DU FRONT

ACCEPT Stayin’ A Life(90) « Burning » 7’29

ON THE ROAD AGAIN PART.I

ALICE COOPER Trash(89) « Bed Of Nails » 4’20

HELLOWEEN Master Of The Rings((94) « Perfect Gentleman » 3’53

LE CADDIE DU METALLEUX PART. I

PAPA ROACH Papa Roach « Crooked Teeth » 3’04

DEEP PURPLE Infinite « Time For Bedlam » 4’36

DIMMU BORGIR Forces Of The Northern Night « Gateways »(live) 4’59

AYREON The Source « Run ! Apocalypse ! Run ! » 4’54

STANDING OVATION

HÜRLEMENT La Mort Sera Belle « Guerrier » 3’32

ON THE ROAD AGAIN PART.II

METALLICA Metallica(91) « Enter Sandman » 5’29

QUEENSRYCHE Empire(90) « Jet City Woman » 5’30

UNCLE’S NO² CABAS

ANGELS Beyond Salvation(89) « Can’t Shake It » 4’52

MERCYFUL FATE Melissa(83) « Melissa » 6’40

MANOWAR Sign Of The Hammer(84) « The Oath » 4’50

CHEAP TRICK At Budokan(79) « I Want You To Want Me » 3’45

STANDING OVATION

HÜRLEMENT La Mort Sera Belle « Brothers In Arms Part. III Demons Warrior » 5’36

ON THE ROAD AGAIN PART.III

RAMMSTEIN Live Aus Berlin(99) « Du Hast » 4’27

LE CADDIE DU METALLEUX PART. II

AVATARIUM Hurricanes & Halos « Into The Fire/Into The Storm » 4’15

SKYCLAD Forward Into The Past « Change Is Coming » 4’14

THE UNITY The Unity « No More Lies » 4’38

HE IS LEGEND Few « Air Raid » 4’00

A. O. R. NEVER DIES

TALISMAN Genesis(93) « Comin’ Home » 3’38

BAD ENGLISH Backlash(91) « Life At The Top » 4’51

TYKETTO Don’t Come Easy(91) « Lay Your Body Down » 4’46

GIANT Time To Burn(92) « Stay » 4’47

XYZ Hungry(91) « Fire & Water » 4’57

STANDING OVATION

HÜRLEMENT La Mort Sera Belle « Grenadiers » 6’08