TURBO ROCK LE 19/10 WELCOME TO NOEUROCKEENNE !

INTRO

FIREWIND « S. k. g. » 4’50

ON THE ROAD AGAIN PART. I

ACCEPT Stayin’ A Life(90) » Fast As A Shark » 4’09

ARCH ENEMY Khaos Legion(11) « Yesterday Dead & Gone » 4’22

EPICA Requiem For The Indifferent(12) »

UNCLE’S NO² CABAS PART. I

ANGEL ZOOM Angel Zoom(04) « Turn The Sky » 4’48

ATREYU Lead Sails Paper Anchoir(07) « Slow Burn » 3’27

LE CADDIE DU METALLEUX PART. I

EUROPE Walk The Earth « Walk The Earth » 4’16

AIRBOURNE Diamond Cuts « Money » 2’52

DRUID’S SEQUENCE PART. I

REVOLUTION SAINTS Light In The Dark(17) « Don’t Surrender » 4’09

HEAVEN & EARTH Hand To Kill(17) « Walk Away » 3’54

LA. GUNS The Missin’ Peace(17) « Don’t Bring A Knife To A Gunfight » 3’46

STANDING OVATION

WIDO Deliverance(16) « Awake » 4’22

ON THE ROAD AGAIN PART. II

DEATH ANGEL Relentless Retribution(10) « Opposents At Sides » 6’22

W.A. S. P. The Crimson Idol(92) « Arena Of Pleasure » 4’06

THE LOAF FEST MOUNTAIN OF POWER Volume Three(15) « It’s Jungle Out There » 4’57

STANDING OVATION

NOISE EMISSION CONTROL Noise Emission Control(12) « Eight Wonder » 2’46

AUDREY THE GATHERING Mandylion(95) « Strange Machines » 6’04

UNCLE’S NO² CABAS PART. II

VIVA What The Hell Is Goin’ On(81) « Little Rock Tonight » 3’37

TRIUMPH Never Surrender(86) All The Way » 3’45

STANDING OVATION

SPIRIT Ni Dieux Ni Maîtres(16) Triades » 3’43

CAPUCINE THE BLACK KEYS El Camino(12) « Gold On The Ceiling » 3’46

LE CADDIE DU METALLEUX PART. II

THE DARKNESS Pinewood Smile « All The Pretty GIrls » 3’20

CAROUSEL VERTIGO Revenge Of Rock & Roll « No More Hesitalin » 4’43

STANDING OVATION

EXISTANCE Breakin’ The Rock(16) « Breakin’ The Rock » 5’02

HERVE OVERDRIVERS Rockin’ Hell(16) « She Hides A Big Packet » 4’22

DRUID’S SEQUENCE PART. II

SANTA CRUZ Bad blood Risin'(17) « Voice Of The New Generation » 3’22

MASTERPLAN Pumkings(17) « Music » 7’27

STANDING OVATION

TOXIC WASTE En Dépit Du Bon Sens(16) « Pompier Pyromane » 2’22

HUGHES FRAKASM Century Of Decline(17) « Reaper’s Return » 6’48

STANDING OVATION

LAPPALAÏNEN Kraken’s Awakening(15) « Ridin’ On The Load Of Hay » 4’31