TURBO ROCK LE 16 Mars 2017

INTRO

FIREWIND « S. k. g. »

STANDING OVATION

HAMMER KING King Is Rising « Last Hellriders » 2’49

LES NEWS DU FRONT

W.A. S. P. Helldorado »

WARRANT Born Again(06)

ON THE ROAD AGAIN PART.I

BLACKBART Blackbart(09) « Voodoo » 3’49

LE CADDIE DU METALLEUX PART. I

MASTODON Emperor Of Sand « Sultan’s Curse » 4’09

STEEL PANTHER Lower The Bar « Poontang Boomerang » 3’23

THE DOOMSDAY KINGDOM The Doomsday Kingdom « A Spoonfull Of Darkness » 5’20

LIFE OF AGONY A Place Where There’s No More Pain » 2’45

STANDING OVATION

HAMMER KING King Is Rising « Battle Gorse » 3’32

ON THE ROAD AGAIN PART.II

DOWLOAD FEST SLAYER Live In Sofia(10) « Angel Of Death »

THAT WAS BEFORE !!! PART. I

THE DEAD DAISIES Make Some Noise(03) « Fortunate Son » 3’23

SNOW WHITE BLOOD Once Upon A Fairytale(16) « Lullaby For The Undead » 4’20

KORITNI Game Of Fools(09) « Game Of Fools » 4’01

LE CADDIE DU METALLEUX PART. II

HEADCHARGER Hexagram « Comin’ Back To Life » 3’50

ASIA Symfonia – Live In Bulgaria 2013 « Only Time Will Tell » 4’53

AARON KEYLOCK Cut Against The Grain « Against The Grain » 3’49

SIKTH « No Wishbones » 4’21

STANDING OVATION

HAMMER KING King Is Rising « The Hammer Is The King » 3’44

ON THE ROAD AGAIN PART.III

PAIN OF SALVATION In The Passinglight Of Day(17) « The Tamin’ Of A Beast » 6’33

UNCLE’S NO² CABAS

ABRANIS BRAMA Nothin’ Change(03) « Know You’re Lying » 3’50

MOUNTAIN OF POWER Volume Three(15) « It’s A Jungle Out There » 4’57

FREEDOM CALL Eternity(02) « Metal Invasion » 6’44

SUPER VINTAGE Salvation Road(15) « Better Days » 3’10

LE CADDIE DU METALLEUX PART. III

THE OBSESSED Sacred « Razor Wire » 3’33

THE WILD ! Wild At Heart « Livin’ Free » 3’06

BROTHER FIRETRIBE Sunbound « Indelible Heroes » 3’51

THE GUESTS OF DORDMUND PART. I

QUIET RIOT(83) « Cum On Feel The Noiz » 6’21

KROKUS(83) « Heat Strokes » 4’17

JUDAS PRIEST(83) « Another Thin’ Coming » 8’02

STANDING OVATION

HAMMER KING King Is Rising « Eternal Tower Of Woe » 5’52

ON THE ROAD AGAIN PART.IV

TRIVIUM Ember To Inferno – Ab Initio(16) « Requiem » 4’50

THAT WAS BEFORE !!! PART. II

BLACK VALENTINE Slingshot Rebels(16) « Invisible » 3’23

METALLICA Harwired… To Self-Destruct(16) « Now That We’re dead » 6’59

DEEP PURPLE Time For Bedlam(17) « Time For Bedlam » 4’36

THE GUESTS OF DORDMUND PART. II

OZZY OSBOURNE(83) »Paranoïd » 3’15

SCORPIONS(83) « Can’t Get Enough » 6’07

MICHAËL SCHENKER GROUP(83) « Doctor, Doctor » 8’07