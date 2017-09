TURBO ROCK LE 14 Septembre 2017 BON ANNIV’ BRUNO !!

INTRO

FIREWIND « S. k. g. »

STANDING OVATION

RAGE Seasons Of The Black « Blackened Karma » 4’40

LES NEWS DU FRONT

VANDENBERG WHITESNAKE Maxi White Vinyl Here I Go Again USA SINGLE REMIX(87) « Here I Go Again »

ON THE ROAD AGAIN PART. I

ALICE COOPER The Last Temptation(94) « Lost In America »

REPORT RAISMESFEST

ABBYGAIL Electric Lady(17) « Dyin’ Petal » 4’04

JOUR J-38 BULLY ON ROCKS

BONAFIDE Flames(17) « Bottle Of Jack » 4’00

PONTUS SNIBB(lead vocal of Bonafide) Loud Feathers(album solo)(12) « Mental Breakdown » 4’08

STANDING OVATION

RAGE Seasons Of The Black « Justify » 6’09

ON THE ROAD AGAIN PART. II

HELLOWEEN Keeper Of The Seven Keys Part.I Expanded Edition(06) « A Little Time »

LE CADDIE DU METALLEUX

FOOL’S PARADISE Monopoly Society « Misunderstood » 4’34

AVANT PREMIERE il arrive !!!!

EUROPE Walk The Earth(17) « Walk The Earth » 4’16

UNCLE’S NO² CABAS

U.F. O. Strangers In The Night(78) « Shoot, Shoot » 4’16

GUNS & ROSES Appetite For Destruction(87) « Sweet Child O’ Mine » 5’55

TED NUGENT Cat Scratch Fever(77) « Out Of Control » 4’16

RAGE Seasons Of The Black – Cd Bonus(17) « Southcross » Union » 3’43

LE RETOUR DU DRUIDE PART. II

EIGHTBALL Eightball(17) « Time Will Tell » 3’32

FIVE HORSE JOHNSON Jake Lake Boogie(17) « Smoke Show » 4’17

GILMORE (Super)Ego(17) « Pacify Your Mind » 4’54

GREAT WHITE Full Circle(17) « Give It Up » 4’13

SHADOMAN Secrets & Lies(17) « Secrets & Lies » 4’57

STANDING OVATION

RAGE Seasons Of The Black « Septic Bite » 4’21

ON THE ROAD AGAIN PART. III

W.A. S. P. Maxi Animal I Fuck Like A Beast « I Fuck Like A Beast »

PUT IT BETWEEN YOUR EARS

FICTION SYXX Tall Dark Secrets(17) « Your Promised Land » 3’51

JAN AKESSON’S SHADOW RAIN Ascension(17) « The Promised Land » 4’48

JOHN STEEL Everythin’ Or Nothin'(17) « Lost Messiah » 5’09

LYNCH MOB The Getmetal Brotherhood(17) « Until The Sky Comes Down » 4’55

STEELHEART Through World Of Stardust(17) « My Word » 3’57

RIFF RAFF Leavin’ D. C.(12) « Long Live The Night » 5’11

STANDING OVATION

RAGE Seasons Of The Black « All We Know Is Not » 4’20