TURBOROCK le 06 Avril 2017

FIREWIND « S. k. g. »

STANDING OVATION

BLINDSTONE Shrine Of New Generation Slaves « Rolling » 4’13

LES NEWS DU FRON

SUMMER BREEZE FEST SONATA ARTICA Stones Grow Her Name(12) ‘Losin’ My Insanity »

ON THE ROAD AGAIN PART. I

ABBYGAIL Electric Lady(07) « Rock & Roll Man » 3’02

THE THREE HOURS OF WELL-BEING IS NOW PART. I

BROTHERS OF METAL Prophecy Of Ragnarok(17) « Tyr » 3’35

ONE DESIRE One Desire(17) « Do You Believe ? » 4’25

NOVON The Warrior’s Fate(17) « The Warrior’s Fate » 6’11

ATHLANTIS Chapter IV(17) « Our Life » 4’23

STANDING OVATION

BLINDSTONE Shrine Of New Generation Slaves « On My Way » 4’28

ON THE ROAD AGAIN PART. II

THE MAMETZ’VY FEST THORGEN Le Chemin Des Dames(05) « Terroristes » 3’50

RIVERSIDE

UNCLE’S NO² CABAS

KREATOR Gods Of Violence(17) « Satan Is Real » 4’58

TANK The Return Of Filth Hounds Live(97) « Shellshock » 4’44

MAGNUM The Last dance(96) « Wild Swan » 6’18

ARTROSIS Ukryty Wymiar(01) « Taniec » 3’39

WIND ROSE Wardens Of The West Wind(15) « Heavenly Minds » 5’13

STANDING OVATION

BLINDSTONE Shrine Of New Generation Slaves « Thunder From The North » 4’24

ON THE ROAD AGAIN PART. III

THE CHRIS SLADE TIMELINE AC/DC Live(92) « Let There Be Rock » 12’17

THE GRASPOP METAL MEETING FEST EUROPE Prisoners In Paradise(91) « Girl From Lebanon »

THE THREE HOURS OF WELL-BEING IS NOW PART. II

DEEP PURPLE Time For Bedlam(17) « Time For Bedlam » 4’36

HOUSE OF LORDS Saint Of The Lost Souls(17) « Oceans Divide » 4’21

KXM Scatterbrain(17) « Big Sky Country » 4’38

SAMMY BERELL Passion Dreams(17) « Star » 3’39

STANDING OVATION

BLINDSTONE Shrine Of New Generation Slaves « A Love Manifesto » 5’05

THE ELDERS

HELL CITY Victorious(14) « Triumph Is Turmoil + Lies » 5’31

MERGING FLARE Reverence(11) « Carved In Stone » 3’19

BLACK VALENTINE Slingshot Rebels(16) « Invisible » 3’23

METALLICA Harwired…To Self-Destruct(16) « Now That We’re Dead » 6’59