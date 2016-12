TURBO ROCK the last of Year 2016 TURBO XMAS TO YOU

PRETTY MAIDS In Santa’s Claws 5 Trax Xmas EP(90) « A Merry Jingle(Featurin’ Ian Gillan) »

INTRO

FIREWIND « S. k. g. » 4’50

STANDING OVATION

HAMMERFALL Built To Last « Bring It » 4’20

ON THE ROAD AGAIN PART. I

ENUFF Z’NFF Enuff Z’nuff(89) »

REPORT SAXON GIRLSCHOOL 21/12 LE SPLENDID LILLE

GIRLSCHOOL Propaganda!(15) « Stayin’ Alive(Bee Gees Cover) » 4’00

SAXON Let Me Feel Your Power(16) « Wheels Of Steel(Live In Münich) » 6’46

AN ARMCHAIR, A BEER, A CIGARETTE OR A GOOD PIPE : PUSH UP THE SOUND & LISTEN TO TURBO ROCK PART. I

HYDROGYN Private Sessions(12) « Feeling » 3’35

GOTTHARD Homegrown – Alive In Lugano(11) « I Don’t Mind » 5’33

CHICKENFOOT Chickenfoot(09) « Runnin’ Out » 3’52

STANDING OVATION

HAMMERFALL Built To Last « Hammer High » 4’39

ON THE ROAD AGAIN PART. II

SONATA ARTICA Reckonin’ Night(04) »

THUNDER Back Street Symphony »

KING DIAMOND Deadly Lullabyes Live(04) « No Presents 4 Xmas »

UNCLE’S NO² CABAS PART. I

MAINELINE RIDERS Worldshaker(09) « It All Ends Tonite » 3’25

FIREWATERS DOWN Firewaters Down(09) « Wounded Many Times » 3’26

ANGRA Fireworks(98) « Metal Icarius » 6’24

THEY HAVE TAKEN OVER THE BEST

GRACE POTTER & THE NOCTURNALS ZZ TOP A Tribute From Friends(11) « La Grange » 2’48

CRYSTAL BALL A Light In The Black(Tribute To Ronnie James Dio)(15) 6’16

STANDING OVATION

HAMMERFALL Built To Last « Stormbreaker » 4’53

AN ARMCHAIR, A BEER, A CIGARETTE OR A GOOD PIPE : PUSH UP THE SOUND & LISTEN TO TURBO ROCK PART. II

HERITAGE Herencia(On The Road)(09) « White Light » 5’49

COZY POWELL The Drums Are Back(92) « Battle Hymns » 4’45

CRAZY LIXX Riot Avenue(12) « Heatseeker » 3’02

UNCLE’S NO² CABAS PART. II

LUGNET Lugnet(16) « Saols » 4’36

BIG ENGINE Shot Like A Rocket(14) « Call Me For A Good Time » 3’21

METALLICA Hardwired… To Self Destruck(16) « Lords Of Summer » 7’10

JOYEUX NOËL !!! A L’ANNEE PROCHAINE AVEC TURBO ROCK

DEEP PURPLE, STATUS QUO, ZZ TOP, KISS, RAINBOW, WHITESNAKE, QUEEN & Many Artists Mixed(13) 9’37

RAINBOW, MEATLOAF, BON JOVI, YES, VAN HALEN & DIRE STRAITS MIXED(13) 12’00

STANDING OVATION

HAMMERFALL Built To Last « Second To None » 5’30