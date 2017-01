TURBO ROCK LE 5 Janvier 2017 TURBO NEW YEAR !!!!

INTRO

FIREWIND « S. k. g. »

STANDING OVATION

EPICA The Holographic Principle « A Phantasmatic Paradise » 4’36

HOMMAGE A RICHARD JOHN PARFITT

STATUS QUO Live ! (77) « Forty Five Hundred Times » 16’41

LES NEWS DU FRONT

L’ALKATRAZZ FEST KROKUS Rock The Block(04) « Raise Your Hands » 3’55

SUMMER BREEZE FEST PRIMAL FEAR Black Sun(02) « We Go Down » 5’53

OVERKILL Feel The Fire(85) « Hammerhead »

SORTILEGE Sortilège(83) « Sortilège » 3’35

ON THE ROAD AGAIN PART. I

DREAM THEATER Images & Words(92) « Surrounded » 5’30

STANDING OVATION

EPICA The Holographic Principle « Universal Death Squad » 6’39

FORTY YEARS LATER PART. I

AC/DC Let There Be Rock(77) « Gog Eat Dog »3’34

BUFFALO Average Rock & Roller(77) « Average Rock & Roller » 3’53

FOGHAT Live(77) « Honey Hush » 5’38

JUDAS PRIEST Sin After Sin(77) « Jawbreaker(live) » 4’02

MOTÖRHEAD Motörhead(77) « The Watcher » 4’29

UNCLE’S NO² CABAS

DIAMOND HEAD Diamond Head(16) « Bones « 4’12

SPIRIT Ni Dieux, Ni Maîtres(16) « Prophètes » 4’28

BLANK PAGE Second Reality(01) « Second Reality » 8’16

RONNY MUNROE Electric Wake(01) « Ghost »

STANDING OVATION

EPICA The Holographic Principle « Beyond The Matrix » 6’26

ON THE ROAD AGAIN PART. II

GHOST Infestissuman(13) « Year Zero » 5’50

HAMMERFALL Glory To The Brave(96) « Glory To The Brave » 7’20

FORTY YEARS LATER PART. II

NAZARETH No Mean City(77) « Just To Get Into It » 4’23

SCORPIONS « He’s A Woman, She’s A Man » 3’13

TED NUGENT Cat Scratch Fever(77) « Cat Scratch Fever » 3’39

THIN LIZZY Johnny The Fox(77) « Don’t Believe A Word » 2’18

TRIUMPH In The Beginning(77) « Blindin’ Light Show » 8’44

U.F. O. Lights Out(77) « Electric Phase » 4’17

STANDING OVATION

EPICA The Holographic Principle « The Cosmic Algorithm » 4’54