TURBO ROCK LE 15 Décembre 2016

INTRO

FIREWIND « S. k. g. »

STANDING OVATION

METALLICA Hardwired …To Self-Destruck « Atlas Rise » 6’28

LES NEWS DU FRONT

KINGDOM COME In Your Face « Do You Like It ? » 3’38

THUNDER Back Street Symphony « Dirty Love »

SANCTUARY Refuge Denied(88) »

ON THE ROAD AGAIN PART. I

ANTHRAX Spreadin’ The Disease(85) « Armed & Dangerous » 5’45

EPICA The Divine Conspiracy(07) « The Obsessive Devotion » 7’13

INCRY Pandore(15) « Laissez-Faire » 3’28

AN ARMCHAIR, A BEER, A CIGARETTE OR A GOOD PIPE : PUSH UP THE SOUND & LISTEN TO TURBO ROCK PART. I

U D. O. Animal House(08) « Go Back To Hell » 4’33

PILEDRIVER Brothers In Boogie(16) « Driftin’ Away » 5’16

ENUFF Z’NUFF Clowns Lounge(16) « One More Hit » 4’55

STANDING OVATION

METALLICA Hardwired …To Self-Destruck « Moth Into Flame » 5’50

ON THE ROAD AGAIN PART. II

SAXON Solid Ball Of Rock(90) « Requiem » 5’16

LE CADDIE DU METALLEUX PART. I

KREATOR Gods Of Violence « Gods Of Violence » 4’54

BLACK STAR RIDERS Heavy Fire « When The Night Comes In » 3’16

GOTTHARD Silver « Everything Inside » 3’49

UNCLE’S NO² CABAS PART. I

SUBWAY TO SALLY Engelskrieger(03) « Falscher Heiland » 4’03

DORO Live(93) « Children Of The Night » 4’18

WITHIN TEMPTATION Enterin’ Tilburg(03) « Our Farewell » 6’47

AN ARMCHAIR, A BEER, A CIGARETTE OR A GOOD PIPE : PUSH UP THE SOUND & LISTEN TO TURBO ROCK PART. II

TYGERS OF PAN TANG Tygers Of Pan Tang(16) « Blood Red Sky » 5’0

HEAVEN & EARTH Dig(14) « No Money, No Love » 4’01

SAMMPY HAGAR At Your Service(16) « Best Of Both Worlds » 7’01

STANDING OVATION

METALLICA Hardwired …To Self-Destruck « Confusion » 6’41

LE CADDIE DU METALLEUX PART. II

NIGHTWISH Vehicle Of Spirit « Alpenglow » 4’49

GRAVE DIGGER Healed By metal « Healed By Metal » 3’45

GLENN HUGHES Resonate « Heavy » 3’24

UNCLE’S NO² CABAS PART. II

NELSON After The Rain(90) « Only Time Will Tell » 3’30

BLUE COUPE Million Miles More(13) « Prophets, Dukes & Nomads » 3’32

MAINELINE RIDERS Worldshaker(09) « It All Ends Tonite » 3’25

AN ARMCHAIR, A BEER, A CIGARETTE OR A GOOD PIPE : PUSH UP THE SOUND & LISTEN TO TURBO ROCK PART. III

HYDROGYN Private Sessions(12) « Feeling » 3’35

GOTTHARD Homegrown – Alive In Lugano(11) « I Don’t Mind » 5’33

CHICKENFOOT Chickenfoot(09) « Runnin’ Out » 3’52

STANDING OVATION

METALLICA Hardwired …To Self-Destruck « Murder One » 5’45

LE CADDIE DU METALLEUX PART. III

DIRKSCHNIDER Back To The Roots « Balls To The Wall » 4’27

DROPKICK MURPHYS Eleven Short Stories Of Pain & Glory « Blood » 4’02

NEAL MORSE The Similitude Of A Dream « City Of Destruction » 4’56

AN ARMCHAIR, A BEER, A CIGARETTE OR A GOOD PIPE : PUSH UP THE SOUND & LISTEN TO TURBO ROCK PART. IV

HERITAGE Herencia(On The Road)(09) « White Light » 5’49

COZY POWELL The Drums Are Back(92) « Battle Hymns » 4’45

CRAZY LIXX Riot Avenue(12) « Heatseeker » 3’02

LE CADDIE DU METALLEUX PART. IV

LUCA TURILLI’S RHAPSODY Cinematic & Live « Rosenkreuz(The Rose & The Cross) » 4’38

RED SUN RISING Polyester Zeal « The Otherside » 3’32

STEEL RANGERS Rise « Never Surrender » 4’38