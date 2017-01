TURBO ROCK LE 12 Janvier 2017

INTRO

FIREWIND « S. k. g. »

STANDING OVATION

TESTAMENT Brotherhood Of The Snake « Brotherhood Of The Snake » 4’14

LES NEWS DU FRONT

KROKUS Rock The Block « Mad World » 3’58

M.S. G. Rock Will Never Die(84) « Doctor Doctor » 4’50

ON THE ROAD AGAIN PART.I

DEEP PURPLE Greatest Hits(09) « Speed King » 7’25 HAPPY BIRTHDAY VAL

UNCLE’S NO² CABAS

TARJA & ALISSA WHITE-GLUZ Demons In You(16) « Demons In You » 4’44

NOVA ERA Children Of Alcyone(00) « Sin Eater » 4’51

FREEDOM CALL Eternity(02) « Metal Invasion » 6’49

LE CADDIE DU METALLEUX PART. I

OVERKILL The Grindin’ Wheel « 4’59

LAMB OF GOD The Duke « The Duke » 4’34

BATTLE BEAST Bringer Of Pain « King For A Day » 4’34

THUNDER Rip It Up « Rip It Up » 4’43

STANDING OVATION

TESTAMENT Brotherhood Of The Snake « Stronghold » 4’01

ON THE ROAD AGAIN PART.II

GUNS & ROSES Live(90) « Somebody Out To Get Me » 4’57

VENUS D’OUTRE RHIN çA VA FAIRE FÜHRER !

HERMAN FRANCK Loyal To None(09) « Heal Me » 5’06

MISSA MERCURIA Missa Mercuria(02) « Whisper Of The Soul » 6’15

SILENT FORCE Infatuator(01) « Last Time » 4’48

THE SYGNET Children Of The Future(98) « Tears Of Rage » 4’50

VOODOO CIRCLE Broken Heart Syndrome(11) « Broken Heart Syndrome » 4’58

STANDING OVATION

TESTAMENT Brotherhood Of The Snake « Centuries Of Suffuring » 3’34

THE REST OF THE WORLD

EVERGREY(sweden) Evergrey(16) « Paranoïd(black sabbath cover) » 4’41

JON OLIVA’S PAIN Jon Oliva’s Pain(06) « Maniacal Renderings » 4’25

LAST AUTUMNS DREAM In Disguise(17) « I’ll Bring The Whole World To Your Door » 3’17

LAST UNION Most Beautiful Day(16) « President Evil » 4’10

VALHALLA LIGHTS My Gracious Highway(17) « Dark Side Of Love » 3’30

BLUE RISING Ghosts & Monsters(17) « Monsters » 4’23

ON THE ROAD AGAIN PART.III

THE TEMPERANCE MOVEMENT White Bear(15) « Battle Lines » 4’15

LE CADDIE DU METALLEUX PART. II

ACCEPT Restless & Live « Dark Side Of My Heart » 4’45

ANNIHILATOR Triple Threat « Sounds Good To Me(acoustic) » 4’39

ULI JON ROTH Tokyo Tapes Revisited Live In Japan « Virgin killer » 3’59

XANDRIA Theater Of Dimensions « We Are Murderers » 4’02

STANDING OVATION

TESTAMENT Brotherhood Of The Snake « Canna-Business » 3’47