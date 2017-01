Savoir Plus du 19 janvier

Jeudi 19 janvier, retrouvez un nouveau numéro de Savoir Plus, votre magazine consacré à l’actualité départementale, en compagnie de Jean-Philippe!

Au sommaire :

Le recensement 2017 est imminent! Alors que l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques ) vient de publier son bilan démographique 2016, un nouveau recensement démarre le jeudi 19 janvier. Alors qu’en 2016 a été constatée une baisse de la fécondité, nous avons appris que la France comptait 66 991 000 habitants, dont 6 000 156 dans les Hauts-de-France. Pour parler de la campagne de recensement 2017, Jean-Philippe a interviewé Stéphan CHALLIER, chef du service statistique de l’INSEE à Lille.

Alors que l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques ) vient de publier son bilan démographique 2016, un nouveau recensement démarre le jeudi 19 janvier. Alors qu’en 2016 a été constatée une baisse de la fécondité, nous avons appris que la France comptait 66 991 000 habitants, dont 6 000 156 dans les Hauts-de-France. Pour parler de la campagne de recensement 2017, Jean-Philippe a interviewé Stéphan CHALLIER, chef du service statistique de l’INSEE à Lille. L’autre information départementale d’importance, c’est la naissance officielle de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois-Lys Romane ; l’ex-Artois Comm, en place depuis le 1er janvier 2017, a officiellement pris ses fonctions après l’élection de son Président, et du bureau, à l’issue du Conseil Communautaire du 12 janvier qui s’est terminé très tard dans la nuit. Radio Plus était sur place et a pu prendre la température de ce premier conseil réunissant 154 élus communautaires, représentant 100 communes et 280 000 habitants.

La parole avait tout d’abord été donnée à Jacques NAPIERAJ, maire d’Isbergues, ex-Président de la Communauté de Communes Artois-Flandres, qui avait en charge la présidence de transition de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois-Lys Romane en sa qualité de doyen des trois ex-communautés de communes.

Après un discours d’accueil rappelant son opposition à la fusion, Jacques NAPIERAJ a rappelé l’ampleur de l’aventure qui attend les élus et les habitants: puis, il a été procédé à l’élection sans débat du futur président de la nouvelle entité.

Seul candidat, Alain WACHEUX, maire de Bruay-La-Buissière et ex-Président d’Artois Comm, était élu. Il a évoqué la fusion, rendant l’agglomération repérable au niveau régional, et appelant de ses voeux à faire de la loi NOTRe, à l’origine de cette fusion, « une force au service des territoires et des citoyens » , rappelant qu’au sein de la nouvelle entité, il n’y avait pas de « petit ou de grand élu », et que la fusion devait se faire dans le « respect des projets de chacun, et des projets antérieurs, et harmoniser sans formater ».

Vous retrouverez dans votre émission Savoir Plus, des extraits des discours de Jacques NAPIERAJ et d’Alain WACHEUX, ainsi qu’un rapide retour sur ce conseil communautaire, qui, outre le vote des vice-présidences et des délégations, a mis en oeuvre des délibérations de fonctionnement, dont certaines touchent directement les habitants: c’est le cas de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).

Pour tout connaître de l’actualité départementale, c’est dans Savoir Plus avec Jean-Philippe ce jeudi 19 janvier à 11h.

Et en podcast sur notre site…