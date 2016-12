Jeudi 22 décembre 12h Accordéon spéciale Noël sur Radio Plus

Ce jeudi 22 décembre à 12 h : Emission spéciale Noël sur Radio Plus avec : Les Enfants de l’accordéon, une chorale de jeunes enfants accordéonistes, réinterprètent dix-sept chants emblématiques de Noël. Les Enfants de l’Accordéon sont 12 et s’appellent Alice, Alois, Antoine, Florine, Gautier, Katharina, Madlyn, Maïa, Mathilde, Menzo, Oriane et William. Ils ont de 8 ans à 14 ans et viennent des 4 coins de la France. En plus de chanter, ils aiment et pratiquent l’accordéon, un instrument qui fait partie intégrante de la culture française et ceci même en 2017. Saviez-vous qu’il y a environ 400 000 jeunes qui pratique l’accordéon en France ? Les écoles d’accordéon sont très fréquentées et la transmission de la passion pour cet instrument ne faiblit ! Né à l’initiative de Michel Pruvot, le chef de file de l’accordéon français, ce projet a l’ambition de plaire au plus grand nombre : les amateurs de chorales d’enfants (Les Choristes, Vox Angeli, les Petits Chanteurs d’Asnières etc….) et ceux qui apprécient les sonorités si françaises du ‘piano à bretelles’. L’album est arrangé et réalisé par Thierry Avril. Il y a insufflé un esprit moderne et festif grâce à des orchestrations très éloignées du cliché ‘musette’ auquel on associe trop souvent l’accordéon. Retrouvez « Petit papa Noël », « Mon beau sapin », ou encore « Vive le vent », un répertoire de classiques de Noël pour tous les âges : Recommandé par Radio Plus et l’emission » sur les routes de l’accordéon « ! …disponible en suivant ICI